Mehrere Öffi-Baustellen Anfang September fertiggestellt

Die Bauarbeiten an den Linien R40 und S40 sowie auf der Stammstrecke Floridsdorf-Praterstern werden planmäßig bis zum Schulbeginn in Ostösterreich am 2. September abgeschlossen. Das teilten die ÖBB am Mittwoch mit. Zudem verlaufen die Sanierungsarbeiten an den U4-Tunneln planmäßig und werden ebenso Anfang September fertiggestellt sein, hieß es bei den Wiener Linien auf Anfrage der APA.