Mehrere Autos gerammt: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Wien

Drei Menschen sind Samstagnachmittag in Wien-Döbling verletzt worden, als eine 72-Jährige auf der Grinzinger Straße die Kontrolle über ihren Pkw verlor und mehrere Fahrzeuge rammte. Ein Wagen wurde auf den Gehsteig geschleudert, ein anderer landete im Kreuzungsbereich. Die Unfalllenkerin erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde von der Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Zwei weitere Personen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Warum die 72-Jährige die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor, war zunächst ungeklärt. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte in ein geparktes Auto, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Danach fuhr der Pkw laut Zeugenaussagen ungebremst in Richtung der Kreuzung mit der Heiligenstädter Straße. Dabei kollidierte das Auto mit insgesamt vier Fahrzeugen, die in die Kreuzung einfahren wollten und sich vor der Haltelinie eingereiht hatten.

Schwerer Schaden und Sperre

"Eines der Fahrzeuge wurde durch den Aufprall auf den Gehsteig geschleudert, ein anderes in die Kreuzung geschoben", so die Sprecherin. Ein Lenker und eine Fahrzeuginsassin aus zwei der anderen beteiligten Wagen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden ebenfalls durch die Berufsrettung Wien erstversorgt, konnten aber in häusliche Pflege entlassen werden.