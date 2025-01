Ein Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf

Ein Bewohner einer Erdgeschoßwohnung in Wien-Floridsdorf ist am Samstag bei einem Feuer schwer verletzt worden. Der 52-Jährige erlitt laut Polizei eine zunächst lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung. Am Sonntag bestand laut den behandelnden Ärzten aber keine Lebensgefahr mehr. Die Umstände der Rettung des Mannes waren durchaus dramatisch.

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf am Brandort in der Brünner Straße eintrafen, drang aus der Erdgeschoßwohnung bereits dichter Rauch. "Der augenscheinlich verwirrte Wohnungsmieter stand am Fenster und wurde von den Beamten aufgefordert, die Wohnungstüre zu öffnen", schilderte Polizeisprecherin Anna Gutt. Der Mann sei daraufhin in seiner Wohnung verschwunden, öffnete den Einsatzkräften aber nicht.

Die Berufsfeuerwehr öffnete dann die Tür. Den Mann fanden sie am Boden liegend in seiner Küche vor. "Er war aufgrund einer schweren Rauchgasvergiftung nicht mehr ansprechbar", sagte die Sprecherin. Der 52-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat Ermittlungen aufgenommen.