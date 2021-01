Mehr Bezieher, mehr Fehler: Stadt-RH prüfte Wiener Grundversorgung

Anstieg ab 2015

Im Zuge der großen Fluchtbewegung 2015 stieg die Anzahl der Asylwerber massiv an. Ende 2016 befanden sich allein in Wien rund 21.300 Menschen in der Grundversorgung. Zum Vergleich: Ende 2018 waren es nur mehr 15.500. Leistungen bezogen dabei aber nicht nur Personen, die um Asyl angesucht haben, sondern etwa auch subsidiär Schutzberechtigte und Betroffene mit negativem Bescheid, die über einen Aufenthaltstitel verfügen. Mit der Versorgung wurden zum Teil private oder auch kirchliche Organisationen beauftragt.

Man setzte dabei offenbar auf erfahrene Partner, wie die Prüfer erfuhren: "Aufgrund des gestiegenen Bedarfes am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung in den Jahren 2015 und 2016 beauftragte der Fonds Soziales Wien primär bereits bestehende Quartiere mit der Ausschöpfung aller verfügbaren Kapazitäten. Zusätzlich wurden bevorzugt solche Organisationen mit der organisierten Unterbringung von Fremden beauftragt, die für den Fonds Soziales Wien bereits in der Flüchtlingsbetreuung oder aber in anderen Geschäftsfeldern tätig waren. Aufgrund der Dringlichkeit, Quartiere zu schaffen sowie wegen fehlender personeller Ressourcen unterblieb damals jedoch in der Regel die Verschriftlichung der Auftragserteilung."

Abrechnungssystem sorgte für Probleme

Die Daten wurden in das Betreuungsinformationssystem (GVS-BIS) des Bundes eingetragen, und zwar manuell, wie der Stadtrechnungshof konstatierte. Das entsprechende Prozedere war anscheinend relativ komplex und führte auch zu Missverständnissen. So habe sich gezeigt, dass eine Deaktivierung von grundversorgten Personen im GVS-BIS auch rückwirkend möglich war, weil beispielsweise ein Auslandsaufenthalt - währenddessen keine Leistungen bezogen werden können - erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt wurde.

Der Zeitpunkt der Deaktivierung wiederum war aber offenbar nicht im System ersichtlich, was sich bei Kontrollen durch den Bund mitunter als "dubios" herausstellte, wie es hieß. Verwiesen wird jedoch auch darauf, dass Wien und auch andere Länder auf die Schaffung einer verbesserten Schnittstelle drängten.