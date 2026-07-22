Mehrere Holzpaletten liegen vor dem grünen Container in der Barawitzkagasse, an dem bereits das McDonald'-Logo prangt. Binnen zwei Wochen wurde die temporäre McDrive-Filiale aus dem Boden gestampft, klagen Anrainer. Sie befürchten eine massive Lärm- und Müllverschmutzung durch das Pop-up. „Die Eröffnung des Pop-up-Restaurants ist für Ende Juli geplant“, sagt Wilhelm Baldia, Pressesprecher von McDonald's, auf Anfrage. Währenddessen wird die bestehende Filiale – etwa 100 Meter entfernt – abgerissen und am selben Standort wieder neu gebaut.

Der Standort habe nicht mehr alle Standards erfüllt, hieß es. Nach Fertigstellung des Neubaus soll das temporäre McDrive wieder abgebaut werden. Die Bewilligung der Baupolizei ist bis 31. Dezember gültig, das Betriebsanlagenverfahren ist aber noch nicht abgeschlossen. Bevor diese gewerbebehördliche Genehmigung nicht vorliegt, kann das Lokal nicht in Betrieb genommen werden. 250 Unterschriften Auch wenn das Pop-up-Lokal nur temporär steht, ist es vielen ein Dorn im Auge. Mehr als 250 Anwohner sprachen sich im Rahmen einer Bürgerinitiative gegen das Lokal aus. „Unsere Sorge war von Anfang an eindeutig, das Drive-in wird einen weiteren Anziehungspunkt für die Tuning-Szene schaffen und die bereits jetzt massive nächtliche Lärm- und Verkehrsbelastung im Grätzl weiter verschärfen“, sagt Hanna*, die an der betroffenen Kreuzung wohnt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stephanie Angerer Hier wurde das Pop-up gebaut.

Hotspot für Roadrunner-Szene Die Heiligenstädter Straße – sie kreuzt die Barawitzkagasse –, gilt seit Jahren als Hotspot für „Roadrunner“. Die Raser nutzen die Strecke gerne für illegale Straßenrennen, was Geschwindigkeits- und Lärmbelästigungen zur Folge hat. Für die Anwohner ist die Entscheidung, das Pop-up-Lokal zu errichten, nicht nachvollziehbar. Besonders sauer stößt einigen Anrainern die Aussage des Bezirksvorstehers Daniel Resch (ÖVP) auf, dass die unmittelbaren Nachbarn über das Projekt verständigt wurden – und dabei kein Einwand erhoben wurde. „Weder ich, noch meine Nachbarinnen und Nachbarn im Haus wurden informiert und es wurde kein Gespräch gesucht. Auf Nachfrage per Mail kam die Antwort, wir wären keine Nachbarn, da unser Wohnhaus 32 Meter entfernt ist“, kritisiert Anwohnerin Katharina*.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Die Roadrunner treffen sich meist im Bereich der Tankstelle.