Mauro Maloberti lud zur italienischen Sommernacht für den guten Zweck

Geburtstag feiern und dabei anderen eine Freude machen: Genau das ist die Idee hinter der Charity-Veranstaltung „Mauro hilft“. Gastgeber Mauro Maloberti lud zu einer italienischen Sommernacht ins Palais Mailberger Hof in der Wiener Innenstadt. Gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen wurden Spenden für die Rom-Pilgerfahrt des Malteser Hospitaldienstes gesammelt. Der Einladung folgten unter anderem Aaron Karl, Toni Faber, Birgit Sarata, Kathi Stumpf und Alexander Beza sowie Andreas Ferner. Dompfarrer Toni Faber verriet dabei auch, dass er im kommenden Sommer seine Pension antreten wird.Neben italienischen Spezialitäten sorgte eine Charity-Tombola für zahlreiche Spenden. Mit den Einnahmen wird die Rom-Pilgerfahrt des Malteser Hospitaldienstes unterstützt, die jedes Jahr rund 500 kranken und Menschen mit Behinderung eine besondere Reise nach Rom ermöglicht. Am Ende des Abends kamen mehr als 6.500 Euro an Spenden zusammen.