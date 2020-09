Matte nicht vergessen: Karitatives Fitnesstrainig im Wiener Park

Sie kümmert sich vorwiegend um die Live-Übertragung auf Michael Strassers Instagram-Account.

Denn in Zeiten des Corona-Lockdowns verlegte Strasser sein Workout in die virtuelle Welt. Und das schien anzukommen. Teilweise nahmen bundesweit mehr als 1.500 Menschen an den Online-Sporttreffs teil.

Trotz enormer Anstrengung werden die letzten Liegestütze von fast allen durchgezogen. Strassers Energie motiviert die Leute. Und das sieht man auch Woche für Woche.