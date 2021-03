Maskenverweigerer würgt 18-Jährigen in der U-Bahn

Ein 18-Jähriger hat am Sonntagnachmittag zwei andere junge Männer auf die Maskenpflicht in der U-Bahn aufmerksam gemacht und wurde deswegen von diesen beschimpft und bedroht. Die zwei Männer waren in der U3 bei der Herrengasse unterwegs, als sie von dem 18-Jährigen angesprochen wurden. Sie weigerten sich jedoch, Masken aufzusetzen.

Die beiden Männer sollen mit einem Messerstich gedroht haben. Einer der Verdächtigen - ein 23-Jähriger Staatenloser -soll das Opfer schließlich sogar attackiert und gewürgt haben.

Als die Polizei eintraf, sollen die beiden Verdächtigen auch diese beleidigt haben. Der 19-jährige Syrer - er hatte 1,3 Promille - musste von den Polizisten auf den Bahnsteig begleitet werden, weil er sich weigerte, auszusteigen. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen. Der 23-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

