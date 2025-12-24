Weil sie im Weg stand: „Rauchfangkehrerkirche“ vor 60 Jahren abgerissen

Der Kirche in der Siebenbrunnenfeldgasse, die von der Caritas übernommen und unter dem Titel "Kirchenschiff" zu einem Nachbarschaftszentrum mit Platz für Heilige Messen umfunktioniert, bleibt das Schicksal einer anderen Kirche im 5. Bezirk erspart.

Jenes der als „Rauchfangkehrerkirche“ bekannte Gotteshaus, das direkt auf der Wiedner Hauptstraße gestanden ist.

Abriss trotz Protesten

Vor genau 60 Jahren, im August 1965, musste diese Kirche, die ob ihrer Platzierung mitten auf einer großen Straße zu einem Wahrzeichen der Stadt gezählt hat, dem Verkehr weichen. 13.000 Menschen hatten gegen den Abriss der Kirche demonstriert, erfolglos.

Mehr Erfolg hatten die Wienerinnen und Wiener rund 200 Jahre zuvor. 1787 ist der Befehl Josephs II. zum Abriss der Kirche am Widerstand der Bevölkerung noch gescheitert.