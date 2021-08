Mann wollte Melone stehlen und drohte mit Umbringen

Ein 70-jähriger Mann soll am Donnerstag kurz vor 10 Uhr versucht haben, ein Viertel einer Melone aus einem Geschäft in der Alser Straße in Wien-Alsergrund zu stehlen.

Als der Serbe von einer 40-jährigen Kassiererin angesprochen wurde, soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben. Der Mann soll angegeben haben, eine Pistole bei sich zu tragen.

Die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt konnten den 70-Jährigen kurze Zeit später in einer Straßenbahn finden und vorläufig festnehmen. Er trug keine gefährlichen Gegenstände bei sich und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

