Mann in Wien-Donaustadt mit Pfefferspray und Messer attackiert

Ein 20-J√§hriger ist am Mittwochabend in der Ziegelhofstra√üe in Wien-Donaustadt von mehreren M√§nnern attackiert worden. Zun√§chst sprachen ihn vier M√§nner an und fragten nach dem Weg, als einer von ihnen einen Pfefferspray z√ľckte und den 20-J√§hrigen anspr√ľhte. Das Opfer fl√ľchtete zun√§chst, wurde jedoch eingeholt und von zumindest zwei Vermummten mit einem Messer attackiert, wie ein Zeuge sp√§ter der Polizei berichtete. Nach den Angreifern wird nun gefahndet.

Der Zeuge konnte die Männer durch lautes Schreien in die Flucht treiben. Der 20-Jährige erlitt Stichverletzungen am Oberkörper, hauptsächlich an den Armen und an den Beinen. Es bestand keine Lebensgefahr, aber der Mann musste im Spital behandelt werden, so die Polizei am Donnerstag.