Mann schlug Zugfenster in Wien ein und verschanzte sich im Abteil
Der Mann konnte mit Unterstützung der WEGA aus dem Abteil gebracht werden. Bei seiner Festnahme wurden zwei Beamte verletzt.
Ein 27-jähriger Mann hat am Montagabend beim Margaretengürtel in Wien-Favoriten die Fensterscheiben einer leeren Zuggarnitur beschädigt und sich anschließend in einem Abteil verschanzt.
Beim Eintreffen der Polizei fuchtelte er mit einem Klappmesser und schlug erneut gegen die bereits beschädigten Scheiben. Nachdem er das Messer weggeworfen hatte, konnte er mit Unterstützung der WEGA aus dem Abteil gebracht und festgenommen werden, hieß es in einer Aussendung der Polizei.
Zwischenzeitlich hatte sich der Mann beruhigt, versuchte jedoch kurze Zeit später, sich aus der Fixierung zu befreien, indem er mit Ellbogen und Beinen wild um sich schlug. Dadurch erlitten zwei Beamte Verletzungen. Der Iraner wurde festgenommen.
