Mann schlug Zugfenster in Wien ein und verschanzte sich im Abteil

Ein 27-jähriger Mann hat am Montagabend beim Margaretengürtel in Wien-Favoriten die Fensterscheiben einer leeren Zuggarnitur beschädigt und sich anschließend in einem Abteil verschanzt.

Beim Eintreffen der Polizei fuchtelte er mit einem Klappmesser und schlug erneut gegen die bereits beschädigten Scheiben. Nachdem er das Messer weggeworfen hatte, konnte er mit Unterstützung der WEGA aus dem Abteil gebracht und festgenommen werden, hieß es in einer Aussendung der Polizei.