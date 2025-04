Mann krachte in Wien mit Auto in Schanigarten und bedrohte Kellnerin

Nachdem Donnerstagfrüh ein junger Mann mit seinem Auto in einen Schanigarten in Wien-Ottakring gekracht ist, hat er sich nicht entschuldigt, sondern auch noch die Kellnerin mit einem Messer bedroht.

Der 22-Jährige beschädigte bei dem Unfall auch mehrere geparkte Fahrzeuge. Der Österreicher blieb jedoch nicht am Unfallort, sondern ging seelenruhig zu einem Automaten in der Habichgasse, um sich ein Getränk zu kaufen, so die Polizei am Freitag.