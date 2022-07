Mann in Ottakring mit Messer schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wegen eines Mannes mit Stichverletzungen in der Klausgasse alarmiert. Vor Ort gab der verletzte 48-Jährige an, dass er von einer Frau mit einem Messer attackiert worden sei und sie danach die Flucht ergriffen hätte.

Die Tatverdächtige, eine 31-jährige Österreicherin, kehrte noch im Zuge des Einsatzes zurück zum Tatort und wurde vorläufig festgenommen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich im Suchtmittelmilieu.

