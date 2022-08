Mann bedrohte Jugendliche mit Spielzeugwaffe

Dienstag Abend, ein netter Park nahe der Quellenstraße in Wien Favoriten. Die beste Zeit, um am Abend ein wenig abzuhängen. Allerdings ist es dabei zu einem Streit zwischen einem 15- und einem 17-jährigen Jugendlichen mit einem 20-Jährigem gekommen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 20-Jährige die beiden jüngeren Kontrahenten mit einer Schusswaffe bedroht haben. Daraufhin alarmierten die Jugendlichen die Polizei.

Die Beamten konnten den 20-Jährigen im Park anhalten. Im Zuge der Durchsuchung wurde die Schusswaffe, eine silberne Spielzeugpistole, vorgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: