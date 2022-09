Mann auf WC ausgeraubt: Polizei sucht diesen Verdächtigen

Für seinen Raub wählte der Verdächtige einen skurrilen Ort: Eine öffentliche WC-Anlage im Bereich Volkertmarkt in der Leopoldstadt in Wien. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 3. September. Unter Anwendung von Gewalt soll der Unbekannte seinem Opfer dessen Bankomatkarte entrissen und damit 20 Zigarettenpackungen gekauft haben.

Zur Person

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlichte die Polizei nun Bilder des Verdächtigen. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, von mittlerer Statur, ein heller Hauttyp und einen kurzgeschnittenen Vollbart tragen. Bei dem Raub soll der Mann eine graue Latzhose sowie ein schwarzes T-Shirt mit Smiley auf der Brust getragen haben.