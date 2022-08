Mann auf offener Straße in Fünfhaus niedergestochen

Wegen einer "blutenden Person auf der Straße" wurden die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus Montagabend in die Meiselstraße gerufen. Vor Ort fanden sie einen 45-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe und übergaben den Verletzten schließlich der Berufsrettung, die ihn ins Spital brachte.

In der Zwischenzeit meldete sich ein Passant beim Notruf der Polizei. Er gab an, einen blutenden Mann gesehen zu haben, der in eine nahegelegene Wohnung ging. Die Polizisten konnten daraufhin den mutmaßlichen Täter, einen 17-Jährigen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft, festnehmen.

Er dürfte sich während der Tat selbst in die Hand geschnitten haben und wurde ebenfalls notfallmedizinisch versorgt. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.

Das Motiv ist aktuell noch völlig unklar, die Vernehmungen sind noch offen. Das 45-jährige Opfer befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Verpassen Sie keine Blaulicht-Meldung wie diese: