An 42 Aktionstagen überprüfte die Stadt Wien bei Schwerpunktkontrollen die sogenannten „Mozartverkäufer“ in der Innenstadt. Das Ergebnis: Bei mehr als jeder zweiten Kontrolle wurde ein Verstoß gegen die geltenden Regeln festgestellt. In absoluten Zahlen: Die insgesamt 579 überprüften Ticketverkäufer schafften es auf ansehnliche 299 Verstöße .

Jetzt verschärft Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) die Gangart: Sie lässt die „Mozarts“ per Verordnung an allen relevanten Verkaufsplätzen in der Inneren Stadt verbieten. Ab Anfang Mai werden der gesamte Stephansplatz, der Graben, die Kärntner Straße und der Herbert-von-Karajan-Platz vor der Oper für die Ticketverkäufer zu No-Go-Areas.

Gegen die Verhüttelung

Es ist nicht die erste politische Maßnahme, die die Geschäftstätigkeit der Kostümierten einschränken soll: Der Bereich vor dem Hauptportal des Stephansdoms ist schon seit 2021 eine Sperrzone; an den anderen Plätzen dürfen je nur sechs Verkäufer ihre Tickets an Touristen verkaufen.

Generell gilt an einzelnen Orten in der Inneren Stadt eine sogenannte Zonierungsverordnung. Diese soll der Verhüttelung und dem Wildwuchs (von Maroniständen bis zu Schanigärten) im öffentlichen Raum Einhalt gebieten – und zwar mit Plänen, die auf den Meter genau regeln, was wo wann erlaubt ist.