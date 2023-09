Mafia-Prozess fortgesetzt: Warum die Polizei lange machtlos war

Gab es Festnahmen, war es technisch möglich, die Daten der Krypto-Handys der inhaftierten Mitglieder zu löschen und damit Beweismittel aus der Welt zu schaffen.

FBI entschl√ľsselte Chats

Die Bande flog auf, als es ausl√§ndischen Strafverfolgungsbeh√∂rden gelang, die vermeintlich abh√∂rsichere Kommunikation der Kriminellen zu knacken und die Inhalte, die √ľber Server in Kanada und Frankreich liefen, zu sichern. In weiterer Folge wurden die Chats mit Hilfe des FBI entschl√ľsselt, was Ermittlungen gegen Kriminelle in zahlreichen europ√§ischen L√§ndern zur Folge hatte - sie alle hatten sich der Krypto-Messenger-Dienste bedient, um ihre Machenschaften abzuwickeln.

Die Chats, die "Dexter" und seine rund 200 K√∂pfe umfassende Gruppierung betrafen, wurden √ľber Europol den √∂sterreichischen Strafverfolgungsbeh√∂rden zur Verf√ľgung gestellt.