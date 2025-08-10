Kampf gegen Mäusegerste: "Ausrottung" ist nicht möglich

Unter Tierbesitzern ist sie jedes Jahr ein Thema: die Mäusegerste, auch genannt „Schliafhanseln“. Ihre mit Widerhaken besetzen Grannen verheddern sich häufig im Fell, den Ohren oder anderen Körperteilen von Tieren – besonders Hunden. Gelangen sie an die Haut, führt das zu Verletzungen. Viele Tierbesitzer in der Stadt wünschen sich deshalb, dass häufiger gemäht wird.

Die Stadt Wien kennt dieses Anliegen, in einer Aussendung haben die Stadtgärtner (MA 42) darauf Bezug genommen. Die Stadt sei bemüht, den Bestand der Pflanze einzudämmen, heißt es darin. Eine vollständige Entfernung sei im städtischen Raum aber nicht realisierbar.

Grund dafür sei schlicht der große Umfang an Flächen. Die Wiener Stadtgärten betreuen rund neun Millionen Quadratmeter Rasen und Wiesenflächen in Wien. „Bei dieser Größenordnung ist eine flächendeckende, zeitgleiche und nachhaltige Entfernung von Mäusegerste in der Stadt nicht durchführbar“, berichten die Stadtgärten. Wie oft die einzelnen Grünflächen gemäht werden, hänge davon ab, wie intensiv sie genutzt werden und wie sie ausgestaltet sind. Heißt also: Insgesamt mehr Mähen geht nicht.