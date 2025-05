Neue Herrin der Wälder: Wien bekommt erste Forstdirektorin

Wien erhält erstmals eine Forstdirektorin: Am Dienstag übernahm Petra Wagner die Leitung des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt (MA 49). Das teilte das Rathaus in einer Aussendung mit. Die bisherige Abteilungsleiter-Stellvertreterin folgt auf Langzeitchef Andreas Januskovecz (seit 2001), der sich seit Anfang Mai ganz auf seine Funktion als Wiener Bereichsleiter für Klimaangelegenheiten („Klimadirektor“) konzentrieren wird (der KURIER hat im März berichtet).

Die gebürtige Wienerin mit Wurzeln im Waldviertel begann ihre Karriere nach ihrem Forstwirtschaftsstudium zunächst als Assistentin an der Universität für Bodenkultur. 2004 wechselte sie in den Forst- und Landwirtschaftsbetrieb, wo sie zunächst in der Öffentlichkeitsarbeit und später im Finanzmanagement tätig war.

2016 wurde sie zur Leiterin des Bereichs Wirtschaft bestellt, mit Beginn des Jahres 2024 übernahm sie auch die stellvertretende Dienststellenleitung. Überdies fungiert Wagner seit drei Jahren als Geschäftsführerin des Vereins „Niederösterreich-Wien, gemeinsame Entwicklungsräume“.

Wagner hatte sich nach erfolgter Ausschreibung im Auswahlverfahren durchgesetzt. „Petra Wagner ist als Forstwirtin eine absolute Fachfrau und hat bereits auf ihrem bisherigen Berufsweg bewiesen, dass sie an Herausforderungen mit großem Engagement herangeht“, bemerkte Personal- und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, der sich zudem stolz zeigte über „eine Frau an der Spitze eines großen Forstbetriebes in Österreich“.