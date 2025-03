Ludwig auf Sicherheitsmission: Erneute Forderung nach mehr Polizei

Entspannt sei er nicht, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag am Yppenplatz. Seine Gefühlslage war aber nicht dem Ort geschuldet, der in den vergangenen Monaten durch mehr Kriminalität, etwa eine Schießerei im Sommer, aufgefallen ist. Vielmehr lag das daran, dass die SPÖ in den Wahlumfragen noch „deutlich hinter dem Ergebnis von 2020“ liege, man wolle die nächsten Wochen darum nutzen, um deutlich zu machen, „wo wir stehen und welche Vorstellungen wir für die Zukunft haben“.

Am Donnerstag zog er darum sogleich bei einem Kernthema im diesjährigen Wahlkampf Bilanz: bei der Sicherheit.

Grundsätzlich sei Wien immer noch eine der sichersten Städte weltweit, betonte Ludwig einmal mehr, dennoch müsse man „immer wieder dort hinschauen, wo das subjektive Sicherheitsgefühl leidet“. Durch dieses Hinschauen seien die Waffen- und Alkoholverbote am Praterstern, in Teilen Favoritens und am Franz-Jonas-Platz entstanden (siehe Grafik).