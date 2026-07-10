Liebe vorgetäuscht: Mann wurde um 800.000 Euro betrogen

Ein mutmaßlicher Love-Scam mit enormem finanziellem Schaden beschäftigt das Landeskriminalamt Wien. Ermittlern der Außenstelle West ist es nach umfangreichen Untersuchungen gelungen, eine 30-jährige Tatverdächtige auszuforschen. Die rumänische Staatsangehörige soll einen 62-jährigen Mann um mehr als 790.000 Euro betrogen haben.

Nach Angaben der Polizei lernte das spätere Opfer die Frau über eine Social-Media-Plattform kennen. Im Zuge des Kontakts soll die 30-Jährige eine Liebesbeziehung vorgetäuscht und das Vertrauen des Mannes gezielt ausgenutzt haben. Unter diesem Vorwand habe sie ihn dazu gebracht, wiederholt Geld für angebliche Investitionen bereitzustellen und ihr Darlehen zu gewähren.

Der entstandene Schaden beläuft sich laut Ermittlern auf mehr als 790.000 Euro.

Festnahme

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Frau am Donnerstagnachmittag in Wien-Leopoldstadt von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) festgenommen. Anschließend wurde sie in eine Justizanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien dauern an.