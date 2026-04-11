Die Legende lebt: Das Häuserl am Stoan ist mehr als ein Wirtshaus

Von Achim Schneyder Als der Autor der nun folgenden Geschichte anno 1985 als Teenager im Endstadium seinen Lebensmittelpunkt von Salzburg nach Wien verlegte, zählte das „Häuserl am Stoan“ an der Höhenstraße zu seinen ersten Stammwirtshäusern in der großen Stadt. Und was hat sich im „Häuserl“, wie’s gerne kurz genannt wird, seither geändert? Nix. Also, so gut wie nix. Okay, die ehemalige Toilettenanlage, vom Hauptgebäude einige bei Regen sehr gatschige Meter Fußmarsch entfernt, und im Winter – pardon, aufg’legt – arschkalt, ist heute der Hühnerstall. Und ein Wintergarten kam ebenfalls hinzu – allerdings auch schon vor 23 Jahren. Auf die Stadt blicken Aber sonst? Nix. Schon gar nicht der alles überragende Blick vom großen Gastgarten mit dem Schottergeläuf hinunter auf die weite Stadt. Und auch Andreas Fitzka, heute 60 und der Chef, stand bei meinem Erstbesuch 1985 schon in der Küche; allerdings war er zu dieser Zeit noch ein kleineres Rädchen in diesem seit 1923 bestehenden Familienbetrieb.

Kurz zur Geschichte: 1923 errichteten Andreas’ findige Großeltern Maria und Johann hier im Wienerwald eine Imbissstube, wo sich fortan hungrige und durstige Wandersleut’ labten, die von Grinzing oder Sievering aus hinauf auf die Salmannsdorfer Höhe schnauften. Allerdings wurden diese Wandersleut’ immer mehr, sodass auch Oma und Opa bald größer dachten und beschlossen, die winzige Lokalität – heute dient sie als Lager – auszubauen, sprich großzügig anzubauen. Und als der steinige Untergrund im Zuge der Bautätigkeit für ziemliche Probleme sorgte, verfielen sie auf die vortreffliche Idee, ihr neues Wirtshaus „Häuserl am Stoan“ zu nennen. 1926 wurde es schließlich eröffnet, feiert also heuer sein 100-jähriges Bestehen unter dem neuen Namen. Liebe und Herzblut „Ja, stimmt“, sagt Yvonne, „die Schank und das ganze Drumherum sind exakt so alt wie das Wirtshaus.“ Und dass in einem offenen Kastl neben der Schank immer noch ungeöffnete Zigarettenpackerl mit Sorten, die es längst nicht mehr gibt, verstauben – Falk etwa, Dames oder Memphis –, passt nur allzu gut in diesen völlig aus der Zeit gefallenen Gastraum mit dem Heizofen in der Mitte und den Gartenzwergen in den Regalen.

Wo, wann, was, wie viel Wo?

Zierleitengasse 42A, 1190 Wien, 01/4401377, amstoan.com.

Zierleitengasse 42A, 1190 Wien, 01/4401377, amstoan.com. Wann?

Do. bis Sa. 11 – 23, So. u. Feiertag (außer Di.) 11 – 20 Uhr.

Do. bis Sa. 11 – 23, So. u. Feiertag (außer Di.) 11 – 20 Uhr. Was und wie viel?

Ums kurz zu machen: Hier gibt’s alles, was das Wirtshausgeherherz begehrt. Und das zu überaus moderaten Preisen. Linsen mit Spiegelei und Knödel um 9,90 €, das G’selchte mit Kraut und Knödel um 14,50 €, der faschierte Braten mit Püree um 13,50 €. Und je nach Saison gibt’s Bärlauch-, Schwammerl-, Spargel- oder Wildgerichte. Top die Desserts wie die in Weinteig gebackenen Apfelspalten (6,50 €).

Ums kurz zu machen: Hier gibt’s alles, was das Wirtshausgeherherz begehrt. Und das zu überaus moderaten Preisen. Linsen mit Spiegelei und Knödel um 9,90 €, das G’selchte mit Kraut und Knödel um 14,50 €, der faschierte Braten mit Püree um 13,50 €. Und je nach Saison gibt’s Bärlauch-, Schwammerl-, Spargel- oder Wildgerichte. Top die Desserts wie die in Weinteig gebackenen Apfelspalten (6,50 €). Warum?

Weil Ausblick und Ambiente einzigartig sind, auf die Küche Verlass ist, das Personal auch unter Dauerdruck (gut 300 Sitzplätze im Garten) freundlich bleibt und die Luft hier oben einfach viel besser ist.

Yvonne ist 30 und eine der drei Töchter des Chefs. Und anstatt zu studieren, ist sie bald nach der Matura hier eingestiegen, um dereinst fortzusetzen, was ihre Urgroßeltern begonnen haben. Und was ihr Vater schlicht „mein Leben“ nennt. „Und meines wird’s auch einmal werden. Nein, ist’s eigentlich schon. Hier steckt so viel Liebe drin, so viel Herzblut und Arbeit, dass es eine Schande wäre, wenn dieser Betrieb nicht ewig bestehen würde.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Achim Schneyder Schnitzerl, Bier und ein toller Ausblick.

Das ist Musik in den Ohren des Vaters. Der schloss sich 1983, nachdem er – wie seine etwas ältere und viel zu früh verstorbene Schwester Renate – die Gastgewerbeschule am Judenplatz erfolgreich absolviert hatte, seiner Großmutter und Mutter in der Küche an, die er bis heute kaum verlassen hat. „Ich hätte damals auch nach Kanada gehen können, da gab’s ein Angebot, aber dafür war ich zu sehr verwurzelt. Zu Hause Koch zu sein, war und ist meins, und den Platz draußen hinter der Schank hab ich, solange sie g’lebt hat, gern der Renate überlassen. Und nach ihrem Tod unserer Mutter. Die waren Wirtinnen, ich war das nicht.“ Heute kümmern sich Yvonne und Monika, Andreas’ zweite Frau, um die Schank. Andreas wiederum kümmert sich neben der Küche vor allem um seine Tiere. „Ich hab nicht nur die Hühner, die dafür sorgen, dass wir hier kaum Schnecken haben, ich hab auch zwei Ziegen, Hunde, ein Bergschaf, sieben Kamerunschafe, die unsere Rasenmäher sind und die ich gern streichle. Und zwei Bienenstöcke hab ich auch, also mach’ ich Honig.“ Exzellenten übrigens.

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Und wunderbares Paprikahendl macht er. Wie auch Daniel, Andreas’ Küchenchef, der hier vor 18 Jahren als Lehrling begann. Ein glänzendes G’selchtes mit Kraut und Knödel gibt’s obendrein, einwandfreie Schnitzel sowieso und tadellose Kas- und Eiernockerl.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Achim Schneyder Einfach, klassisch, wunderbar: G’selchtes, Kraut & Knödel.

Und sehr, sehr vieles mehr. Drum ist’s auch nicht ratsam, im „Häuserl“ nur in die Speisekarte zu schauen, denn da steht nur ein Bruchteil drin. Stattdessen empfiehlt sich – speziell in der Gastgartensaison – der Blick auf die an allen Ecken und Enden herumstehenden und herumhängenden Kreidetafeln, auf denen die unzähligen und oftmals wöchentlich oder gar täglich wechselnden Gerichte zu finden sind.