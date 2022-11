Lkw-Fahrer will vor Parksheriff flüchten und verletzt ihn

Ein 38-jähriger Lkw-Lenker kam am Freitag gegen Mittag gerade zu seinem Lkw, als ein Parksheriff bemerkte, dass der Mann unerlaubterweise in einer Kurzparkzone geparkt hatte. Als der Kontrolleur den 38-Jährigen darauf aufmerksam machte, beschimpfte er den Parksheriff, stieg in den Lkw und wollte wegfahren.

Dabei streifte er mit seiner vorderen Stoßstange den rechten Unterschenkel des Parksheriffs, wodurch dieser stürzte, auf die Fahrbahn fiel und sich leicht verletzte. Der 38-Jährige wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: