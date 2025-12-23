Straßenschäden als Dauerärger: Warum sich in der Lindheimgasse nichts bewegt

Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Lindheimgasse im 14. Bezirk fand sich dieses Jahr ein spezieller Wunsch auf der Weihnachtsliste: Felsbruchmaterial. Seit mehreren Jahren stellen dort Schlaglöcher ein Ärgernis für die Nachbarschaft dar. Doch wieso können die Straßenschäden nicht einfach behoben werden?

Grund dafür sind ungeklärte Zuständigkeiten. Der asphaltierte Bereich des Weges befindet sich im Besitz der Stadt Wien, der daran anschließende Schotterweg liegt auf einem Grundstück der ÖBB. Zusätzlich sind Teile der Lindheimgasse in Privatbesitz. Schon mehrere Jahre stellt sich somit die Frage, wer denne eigentlich für eine Sanierung - denn nicht nur die Schlaglöcher sind den Anrainern ein Dorn im Auge - verantwortlich wäre. Wer ist zuständig? Aber zumindest die Straßenschäden sollen jetzt der Vergangenheit angehören: ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Eisenbock und Penzinger Baustoffhändler Klaghofer veranlassten die Füllung der Löcher selbst. Bezahlt wird die Aktion aus eigener Tasche, wie Eisenbock dem KURIER mitteilte: "Ich sehe das als Weihnachtsgeschenk für die Anrainer, denn Politik ist für die Menschen da und nicht umgekehrt." Zuletzt seien die Unebenheiten auf dem Schotterweg von den ÖBB im Frühjahr aufgefüllt worden. "Da es ein Erde-Sandgemisch war, hat der Regen das aber bald wieder ausgewaschen", berichtete Tony, ein Bewohner der Gegend, der sich seit Jahren für die Sanierung einsetzt, am Dienstag bei den Bauarbeiten. Eine dauerhafte Lösung habe es bis dato dafür aber nicht gegeben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Strobl Andreas Eisenbock und Rudolf Klaghofer beim Füllen der Schlaglöcher. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Strobl Am 23. Dezember wurden die Schlaglöcher als Weihnachtsgeschenk an die Bewohnner gefüllt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Strobl Befüllt wurden die Löcher mit Felsbruchmaterial.

"Die Schlaglöcher, die sich auf Bahngrund befinden, haben wir bis dato immer verfüllt", heißt es indes auf Nachfrage bei den ÖBB. Wie der Sanierungs-Alleingang am ÖBB-Grund bei den Bundesbahnen ankommt und die Kritik am Zuständigkeits-Durcheinander, ließ man hingegen unkommentiert. Auch die MA 28 (Straßenbau) und MA 33 (Wien leuchtet) winken ab: Die Stadt sei lediglich im Besitz des Weggrundes bis zur Lindheimgasse 10. "Es sind ausschließlich die rechtmäßigen Eigentümer des Grundstücks für sämtliche Instandhaltungsarbeiten verantwortlich." Der Schotterweg der ÖBB falle somit nicht in ihren Aufgabenbereich.