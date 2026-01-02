Wien im Dunkeln: LED-Umrüstung senkt Lichtverschmutzung um 75 Prozent

Die Sterne leuchten in Wien wieder heller - dank neuer Technologie bei künstlichen Lichtquellen. Laut einer aktuellen Untersuchung des Vereins Kuffner-Sternwarte ist die durch Straßenbeleuchtung verursachte Lichtverschmutzung seit 2015 um 75 Prozent gesunken. Das teilte Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Freitag mit. Für die Entwicklung ist vor allem die Umrüstung auf LED-Elemente verantwortlich. Der Austausch soll weiter forciert werden.

Verschmutzung stark gesunken Über einen Zeitraum von zehn Jahren wurden die Daten im Stadtzentrum, am Stadtrand und im Umland gemessen. Dafür kamen hochsensible Sensoren auf Dächern und Türmen zum Einsatz, mit denen die Helligkeit des Nachthimmels überwacht wurde. Das Ergebnis fiel laut Aussendung deutlich aus: Lag der Anteil der gesamten Lichtverschmutzung in Wien durch die Straßenbeleuchtung im Jahr 2015 noch bei rund acht Prozent, reduzierte sich dieser 2025 auf weniger als zwei Prozent.

Vollständige Umrüstung bis 2028 "Mit der schon weit fortgeschrittenen Umrüstung auf energiesparende LED-Lampen sparen wir nicht nur 60 Prozent der bisher benötigten Energie, sondern leisten einen Beitrag für Insektenschutz und Artenvielfalt. Mit der Umrüstung senken wir die Lichtverschmutzung der Straßenbeleuchtung nahezu gegen Null", betonte Sima. 80 Prozent der Lampen sind bereits getauscht, bis 2028 sollen auch noch die restlichen 20 Prozent ersetzt werden.