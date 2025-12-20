Furcht und Faszination: Warum wir die Dunkelheit neu entdecken müssen

Die Wintersonnwende am 21. Dezember markiert einen Wendepunkt im Jahreslauf – und die längste Nacht des Jahres. Autorin Lisa-Viktoria Niederberger über ihre Auseinandersetzung mit Dunkelheit, Lichtverschmutzung und ihren Folgen.

KURIER: Was fasziniert Sie an der Dunkelheit?

Lisa-Viktoria Niederberger: Meine Auseinandersetzung mit der Dunkelheit hat mit dem Gegenteil begonnen – ich war von Lichtverschmutzung betroffen. Rasch habe ich gemerkt, wie viele unterschiedliche Zugänge es dazu gibt: aus den Naturwissenschaften, der Kunst, den Sozialwissenschaften, den Gender Studies. Daraus ist eine große Begeisterung entstanden – die Nacht als Schauplatz von Kurzprosa, die Auseinandersetzung mit dem Tod, eine ästhetische Faszination für kunst- und kulturgeschichtliche Epochen, in denen das Helldunkel ein wichtiges Stilmittel war – etwa im Barock.

Haben Kinder und Erwachsene unterschiedliche Zugänge zur Dunkelheit?

Die Ambivalenz des Dunklen – dass es gleichzeitig behaglich und bedrohlich, schön und schrecklich sein kann – ist Kindern genauso bewusst wie Erwachsenen. Wir finden dunkle Nächte toll, wenn wir den Sternenhimmel sehen. Dieses Faszinosum kann aber sofort kippen, wenn wir ein Geräusch hören, das wir nicht zuordnen können. Dass Furcht und Faszination parallel existieren können, ist ein zentraler Teil dessen, was Dunkelheit so spannend macht.

Woher kommt die Angst vor der Dunkelheit?

Wir können da nur vermuten. Ich denke, dass Kontrollverlust eine Rolle spielt. Wir verlassen uns im Alltag auf den Sehsinn, nachts sehen wir schlechter, erkennen Gefahren schlechter – durch Tiere, andere Menschen oder die Natur. Mit der künstlichen Beleuchtung hat sich die Nutzung der Nacht stark verändert. Nachtleben und Nachtarbeit sind heute selbstverständlich. Gleichzeitig sind neue Ängste entstanden, etwa im öffentlichen Raum. Angst vor der Dunkelheit muss man daher immer im Zusammenhang mit der tatsächlichen Nachterfahrung sehen.