Warum das Lichterfest auf der Alten Donau abgesagt wird

„Ein Fest in dieser Größenordnung ist finanziell ohne Eintritt und Großsponsoren nicht mehr stemmbar. Wir haben das zweimal probiert in der Form“, sagt Veranstalter Markus Grießler auf KURIER-Anfrage. Bisher sei man von der Wien Holding und Radio Wien als Medienpartner unterstützt worden, aber das reiche in Summe einfach nicht mehr aus.

Die Absage des Festes sorgt bei vielen Donaustädtern für Unmut: „Das Lichterfest war ein Highlight im Sommer. Ich habe es geliebt und meine Tochter auch. Das Donauinselfest und die Pride gingen problemlos über die Bühne, aber dieses magische Fest kann nicht stattfinden?“, sagt eine ehemalige Besucherin dem KURIER.

Hohe Kosten

Der Veranstalter argumentiert, dass der finanzielle Aufwand für das Lichterspektakel zu hoch gewesen wäre – beim Donauinselfest beteiligt sich bekanntlich die Stadt Wien erheblich an den Kosten. Nicht so am Lichterfest: „Die Sperre der Brücke, die ganze Technik, die man auf der Brücke braucht, die Toiletten, der Stromanschluss für die Foodtrucks, all das ist ein Aufwand, der viel Geld kostet“, erklärt Grießler. Eine konkrete Summe wollte Grießler aber nicht nennen.