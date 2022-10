Lenker soll nicht gewusst haben, dass er Gefahrengut transportiert

Bei einer Schwerpunktkontrolle am Donnerstag im Süden Wiens wurden in einem Transporter stark beschädigte Fässer mit leicht entzündlicher Farbe entdeckt. Es fehlten die entsprechenden Kennzeichnungen und der Lenker wusste vorgeblich nicht, dass er Gefahrengut transportierte. Außerdem war das Fahrzeug überladen.

"Trotz einer zusätzlichen Kartonverpackung bemerkten die Polizisten die Missstände und konnten den gefährlichen Transporter aus dem Verkehr ziehen", hieß es im Bericht.

Sprung in Sicherheit

Bei einer routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle im Bereich der Hüttelbergstraße in Hernals wollte sich in der Nacht auf Freitag ein Lenker der Anhaltung entziehen. Wie die Polizei berichtete, gab der 18-Jährige Gas, eine Beamtin entging einem Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurde der 18-Jährige in der Amundsenstraße angehalten und wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.

