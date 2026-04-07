Tumult im Laufhaus: 31-Jähriger nach Diebstahl festgenommen

Die Wiener Polizei nahm am Montagabend einen 31-jährigen Mann vorläufig fest, nachdem dieser in einem Laufhaus in Wien-Brigittenau für Unruhe gesorgt haben soll. Ein Kunde soll laut Polizeibericht mit einer Dienstleistung nicht zufrieden gewesen sein und sich mutmaßlich lautstark beschwert haben.

Flucht mit gestohlenen Gegenständen

Der Tatverdächtige, ein 31-jähriger syrischer Staatsangehöriger, wird verdächtigt, eine Mitarbeiterin am Arm gepackt und mehrere Gegenstände der Einrichtung an sich genommen zu haben, bevor er in Richtung Donaukanal flüchtete. Als Polizeibeamte den Mann, auf den die Personenbeschreibung zutraf, in der Klosterneuburger Straße antrafen, soll er einen Kerzenständer und zwei kleine Skulpturen, die mutmaßlich zuvor aus dem Laufhaus entwendet wurden, nach den Beamten geworfen haben.

Gefährliche Situation auf der Straße

Bei seiner weiteren Flucht sprang der Verdächtige über eine Leitplanke auf die Donaukanalstraße, wodurch mehrere Fahrzeuge stark abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Beamten konnten den Mann schließlich anhalten und vorläufig festnehmen. Nach seiner Vernehmung wurde der 31-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß mehrfach angezeigt.