Als Staatsfeindin angeklagt: 61-Jährige in Wien freigesprochen

Eine 61-jährige Frau ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht vom Vorwurf der staatsfeindlichen Bewegung (§ 247a StGB) freigesprochen worden. Die Frau hatte sich dem "Bundesstaat Preußen" zugewandt - allerdings nicht, um gegen die Republik Österreich gerichtete Handlungen zu fördern, wie sie vor Gericht versicherte: "Es ist mir in erster Linie um mich gegangen. Ich wollte mich vor fünf Jahren Haft retten." Der Freispruch ist nicht rechtskräftig. Zu 5 Jahren Haft verurteilt Die Angeklagte war 2021 wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Als das Urteil in der Instanz bestätigt wurde und ihr die Aufforderung zum Strafantritt ins Haus flatterte, "wollte ich mich vor den fünf Jahren retten", gab sie im Grauen Haus zu Protokoll.

Sie habe deswegen von Bekannten vorgefertigte Schreiben des "Bundesstaat Preußen" unterzeichnet und diese Briefe verschickt - etwa an den damaligen Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), mit denen sie die "Kündigung der Staatsangehörigkeit" erklärte. Für den Fall der "Nichtübersendung der Entlassungsurkunde" verlangte sie eine "freiwillige Zahlung" von 20 Millionen Euro "in Edelmetallen", die sie als Aufwandersatz beanspruchte und auch mehrfach einmahnte. Angeklagte: Habe "nichts Organisatorisches gemacht" Von der Präsidentin des Oberlandesgerichts (OLG) Wien forderte die Angeklagte in drohendem Tonfall die Nichtigerklärung ihres Urteils. Das sei "aus der Not heraus" geschehen, erklärte dazu die Angeklagte. Sie habe die Ziele des "Bundesstaat Preußen" nicht unterstützt, "nichts Organisatorisches gemacht" und die Vereinigung auch nicht stärken wollen.