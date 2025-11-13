Ladendiebstahl in Wien: 18-Jähriger mit Springmesser festgenommen

In einem Lebensmittelgeschäft am Handelskai in Wien-Brigittenau kam es am Dienstagabend zu einem mutmaßlichen Ladendiebstahl.

Ein 18-jähriger Mann mit russischer Staatsbürgerschaft soll gegen 18.45 Uhr Waren in seine Tasche gesteckt und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben.

Sicherheitsmitarbeiter hielten den Tatverdächtigen an, woraufhin dieser versucht haben soll zu flüchten. Während des mutmaßlichen Fluchtversuchs soll er den Filialleiter des Geschäfts attackiert haben.

Springmesser sichergestellt

Als die alarmierten Polizeibeamten am Tatort eintrafen, bestritt der Verdächtige den Vorfall. Bei einer anschließenden Personendurchsuchung wurde bei dem Mann ein Springmesser gefunden und von den Beamten sichergestellt. Die Polizei sprach daraufhin ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 18-Jährigen aus.