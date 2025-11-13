Wien

21 Kilo Cannabiskraut in Koffer auf Flughafen Wien entdeckt

Ein 52-jähriger Spanier wurde kurz vor seinem Weiterflug nach Frankfurt am Flughafen festgenommen.
13.11.25, 13:54
Bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Donnerstag in einem Koffer rund 21 Kilogramm Cannabiskraut entdeckt und sichergestellt worden. 

Das Gepäckstück hatte sich laut Polizei an Bord eines Fluges aus Bangkok befunden und sollte nach Frankfurt weitertransportiert werden. 

Verdächtiger sitzt in Justizanstalt

Eingecheckt war der Koffer auf einen 52-Jährigen. Der Spanier wurde vor seinem Weiterflug festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

