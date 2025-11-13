21 Kilo Cannabiskraut in Koffer auf Flughafen Wien entdeckt

Bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Donnerstag in einem Koffer rund 21 Kilogramm Cannabiskraut entdeckt und sichergestellt worden.

Das Gepäckstück hatte sich laut Polizei an Bord eines Fluges aus Bangkok befunden und sollte nach Frankfurt weitertransportiert werden.