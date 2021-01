Kurz vor Silvester: Polizisten retten 83-jährigem Mann das Leben

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden am 30.12.2020 alarmiert, da ein 83- jähriger Mann in seiner Wohnung in Wien-Leopoldstadt einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte. Die Polizisten begannen sofort mit einer Herz-Druck-Massage und konnten so erfolgreich reanimieren.

Der Mann wurde durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich bereits am Weg der Besserung.

