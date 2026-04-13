Literatiere und andere Komische Kunst in "Galerie Ananas" zu sehen
Mit den Kalendern aus „leiwanden Grafiken“ zu verschiedenen Bezirken in Wien hat sich der Ananas Kunstverlag schon einen Namen gemacht. Bisher sind diese Kalender bereits für die Bezirke Döbling, Ottakring, Favoriten und Hernals erschienen, zuletzt war Floridsdorf an der Reihe, wo etwa „enthüllt“ wurde, dass in Floridsdorf eindeutig der „Energiering“ ums Krankenhaus Nord der teuerste Ring des ganzen Bezirks gewesen sei.
Nun eröffnete der Kunstverlag auch eine Galerie, die Galerie Ananas. „Die zweitkleinste Galerie von Wien“, wie Clemens Ettenauer wissen lässt. Die Galerie Ananas umfasst gerade einmal 13 Quadratmeter Fläche, aufgeteilt auf zwei Räume. Sie befindet sich in den Räumlichkeiten des Verlags, im Salon Ananas, in der Ottakringerstraße 135 in Ottakring – einem Bezirk, den der Verlag schon in seinen „leiwanden Grafiken“ humorvoll porträtiert hat.
Gezeigt werden wechselnde Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Bereich der Illustration. „Einen Schwerpunkt bildet dabei die Komische Kunst“, schildert Ettenauer.
Was auch in der ersten Doppelausstellung eindrücklich zu sehen ist. „In Raum 1 zeigen wir Kunstcartoons mit Bildern von Cartoonistinnen und Cartoonisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz“, erläutert Ettenauer.
„Literatiere“ im Bild
Um gleich in den nicht weit entfernt liegenden Raum 2 zu blicken: Denn dort sind „Literatiere“ von Heike Drewelow zu sehen – darunter „Krötes Faust“, „Die Schachforelle“ oder „Geschichten aus dem Wienerwald“ – auf Letzterem ist ein gebratenes Huhn zu sehen.
Die beiden Ausstellungen sind noch bis zum 27. April 2026 und bei freiem Eintritt zu sehen.
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