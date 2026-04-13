Literatiere und andere Komische Kunst in "Galerie Ananas" zu sehen

Mit den Kalendern aus „leiwanden Grafiken“ zu verschiedenen Bezirken in Wien hat sich der Ananas Kunstverlag schon einen Namen gemacht. Bisher sind diese Kalender bereits für die Bezirke Döbling, Ottakring, Favoriten und Hernals erschienen, zuletzt war Floridsdorf an der Reihe, wo etwa „enthüllt“ wurde, dass in Floridsdorf eindeutig der „Energiering“ ums Krankenhaus Nord der teuerste Ring des ganzen Bezirks gewesen sei.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © La Razzia Passend zu den steigenden Ölpreisen: Eine Art Picasso.

Nun eröffnete der Kunstverlag auch eine Galerie, die Galerie Ananas. „Die zweitkleinste Galerie von Wien“, wie Clemens Ettenauer wissen lässt. Die Galerie Ananas umfasst gerade einmal 13 Quadratmeter Fläche, aufgeteilt auf zwei Räume. Sie befindet sich in den Räumlichkeiten des Verlags, im Salon Ananas, in der Ottakringerstraße 135 in Ottakring – einem Bezirk, den der Verlag schon in seinen „leiwanden Grafiken“ humorvoll porträtiert hat. Gezeigt werden wechselnde Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Bereich der Illustration. „Einen Schwerpunkt bildet dabei die Komische Kunst“, schildert Ettenauer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Heike Drewelow Aus Goethe mach Kröte – und das Literatier ist geboren.