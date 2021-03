Kultur am Limit: Tanzen auf Tiktok, weil Tanzstudios geschlossen sind

Auch das Tanzstudio Arriola bietet Online-Tanzkurse über die Video-App Zoom an. "Erwachsene kommen gut damit zu recht, bei den Kindern ist es schwieriger, die brauchen die Gruppendynamik", sagt die Geschäftsführerin Antonia Sotelsek. Die Kinder könnten die Konzentration nicht so lange halten. Über die zahlreichen Tanz-Videos auf den sozialen Netzwerken ist sie einerseits erfreut, weil es Tanzen wieder in den Fokus stellt. "Aber das Tanzen ist hier auch limitiert, da man nur für das Format des Handys tanzt", meint sie.

Tanzstudios in Bedrängnis

Insgesamt bringen die Anti-Corona-Maßnahmen die heimischen Tanzstudios zusehends in Bedrängnis. Demnach hat sich die Zahl der Mitglieder inzwischen beinahe halbiert (minus 48 Prozent), wie eine Umfrage des Verbands ergeben hat. Mit 37 Prozent sehen bereits mehr als ein Drittel der Betreiber den Weiterbestand ihres Unternehmens gefährdet. Verbandspräsidentin Rebekka Rom forderte am Montag via Aussendung eine "dringende Öffnung" der Tanzstudios.

Öffnung gefordert

"Die Ergebnisse unserer groß angelegten Basisdaten-Erhebung zeigen ganz deutlich, dass viele Tanzschulbetreiber unter Existenzängsten leiden und die Motivation unserer Mitglieder sinkt. Wir sind gerüstet für sicheres Tanzen - 80 Prozent der Befragten haben bereits ein Präventionskonzept entwickelt - und fordern endlich eine Öffnung", meinte Rom.