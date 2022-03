Stadt Wien drängt auf Maßnahmenpaket zur Energieversorgung

Regierungsvorlage für ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz gefordert

Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) urgiert zudem eine Regierungsvorlage für ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG), die seit Monaten von der Regierung angekündigt sei, wie er bekrittelt. "Der Krieg in der Ukraine macht deutlich: Österreich muss sich rasch aus der Abhängigkeit von russischem Gas befreien. Neben kurz- und mittelfristig notwendigen Maßnahmen wie der Diversifizierung der Gasversorgung und besser gefüllte Gasspeicher für den nächsten Winter braucht es deutlich mehr Tempo beim Umstieg auf erneuerbare Alternativen", plädierte der Stadtrat gegenüber der APA für eine rasche gesetzliche Regelung.

Die Verhandlungen der Bundesregierung mit den Bundesländern seien schon vergangenes Jahr abgeschlossen worden, ein Gesetzesentwurf wurde bis Jahresende in Aussicht gestellt, betonte er: "Es zeigt sich, dass die Bundesregierung in einem wesentlichen Bereich des Klimaschutzes, nämlich bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen, offenbar nicht handlungsfähig ist. Es fehlt nicht nur der Entwurf für ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz, wir warten auch immer noch auf ein Klimaschutz- und ein Energieeffizienzgesetz."

Bis 2040 Klimaneutralität

Gemeinsam mit der Regierung verfolge man das Ziel, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Dies tue man in Wien unter anderem mit den Energieraumplänen im Neubau, die ein Instrument zum Verbot von Gasheizungen darstellen. Zuletzt wurde ein solches in Teilen der Innere Stadt bzw. von Favoriten, Simmering, Hietzing und Liesing in die Wege geleitet.

In definierten Gebieten darf in Neubauten kein Gas mehr zum Heizen oder für Warmwasser eingesetzt werden. In acht anderen Bezirken (Leopoldstadt, Landstraße, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Ottakring, Währing und Döbling) wurden entsprechende Gebiete bereits verordnet. In den Verbotszonen sollen stattdessen Erdsonden, Wärmepumpen oder die Fernwärme zum Einsatz kommen.

Verwiesen wurde von den Wiener Politikern auch auf den jüngsten Spatenstich für die Großwärmepumpe am Gelände der Kläranlage in Simmering. Dabei handle es sich um ein Projekt mit einem Budget von 70 Mio. Euro, mit dem Ziel, die Fernwärme klimaneutral zu machen.

"Damit wir den völligen Ausstieg aus fossilen Energieträgern schaffen, brauchen wir aber rasch bundesgesetzliche Rahmenbedingungen - sowohl was den rechtlichen Rahmen betrifft als auch die Förderungen für den Austausch der fossilen Heizanlagen. Denn die Umstellung auf erneuerbare Energie muss jedenfalls sozial verträglich gestaltet sein: Unabhängig von Gas oder Öl braucht es eine soziale Abfederung der Kosten eines Kesseltausches und der damit verbundenen Maßnahmen im Bereich der thermischen Sanierung", drängte Czernohorszky auf eine gesetzliche Grundlage für eine derartige Subvention.