Kontrahent mit Messer niedergestochen: Polizei nahm 17-Jährigen fest

17-jähriger Syrer verhielt sich auffällig

Als die alarmierten Polizeikräfte gegen 22.30 Uhr am Einsatzort eintrafen, konnten sie zunächst keine größere Menschenansammlung mehr feststellen. Erst im Rahmen der Fahndung entdeckten Beamte der Sondereinheit WEGA einen verletzten Mann am Gehsteig in der Wielandgasse. Die Polizisten leisteten sofort Erste Hilfe, bis die Berufsrettung Wien eintraf und den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus brachte. Laut Auskunft der Einsatzkräfte besteht keine Lebensgefahr.

Während der Versorgung des Verletzten näherte sich ein 17-jähriger syrischer Staatsangehöriger dem Tatort. Aufgrund von Zeugenaussagen und ersten Ermittlungsergebnissen steht der Jugendliche im Verdacht, den 33-Jährigen kurz zuvor mit einem Messer attackiert zu haben. Er wurde noch vor Ort durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten vorläufig festgenommen.