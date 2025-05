Wien: Pitbull attackiert 3 Personen und stirbt danach

Wegen eines aggressiven Pitbulls in einer Wohnung in Wien-Liesing ist am Mittwochvormittag die Polizei alarmiert worden. Der Listenhund attackierte laut Landespolizeidirektion die Söhne der Besitzerin, dann auch die 52-Jährige, die erst nach Eintreffen der Exekutive hinzugestoßen war. Weil sie über keinen Hundeführerschein verfügte, wurde ihr der Vierbeiner abgenommen. Beim Transport in ein Tierquartier verstarb er. Die Frau wurde mehrfach angezeigt, hieß es am Donnerstag.