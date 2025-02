Konflikt unter Kollegen eskaliert: Prozess um schwere Nötigung in Wien

Um das Arbeitsklima in einer Supermarkt-Filiale in Wien-Rudofsheim-Fünfhaus dürfte es bis vor wenigen Wochen nicht zum Besten bestellt gewesen sein. Eine Mitarbeiterin und deren Lebensgefährte mussten sich am Mittwoch am Landesgericht wegen schwerer Nötigung verantworten. Der 42-Jährige soll dem stellvertretenden Filialleiter aufgrund eines Konflikts mit der 31-Jährigen ein Stanley-Messer gegen den Bauch gedrückt und den 27-Jährigen mit dem "Abstechen" bedroht haben.

Ausgangspunkt des Ganzen war ein Fehlbetrag von rund 900 Euro im Tresor, in dem die Tageseinnahmen der Supermarkt-Filiale gelagert waren. Auf die 31-Jährige fiel offenbar der Verdacht, sie könnte das Geld an ihrem letzten Arbeitstag - sie wurde in eine andere Zweigstelle versetzt - an sich genommen haben. Als sie am 9. Jänner 2025 angerufen, in ihre "alte" Filiale bestellt und dort mit der Verdachtslage konfrontiert wurde, wies sie die Anschuldigungen zurück und rief danach ihren Freund an.