Nach Messerattacke bei Rechtsanwalt: "Hier ist es öfter gefährlich"

Der Verdächtige dagegen flüchtete nach der Tat zunächst. Am Abend fahndete die Polizei mit einem Lichtbild nach dem Mann. Nur wenige Stunden nach der Attacke wurde der Mann aber bereits entdeckt, als er sich seiner Wohnung in Wien-Landstraße näherte. Er wurde festgenommen.

"Es war viel Polizei da"

Am Dienstagvormittag merkt man am Tatort vor der Kanzlei von dem Großeinsatz nichts mehr. In dem Café rechts neben dem grünen Tor herrscht wieder reger Betrieb. Die Kellnerin erzählt, während sie mehrere Cappuccini vorbereitet, vom Vorfall am Tag zuvor. Zur Tatzeit war sie nämlich im Dienst: "Es war richtig viel Polizei da", sagt die junge Frau. "Wir wurden dann auch befragt, was wir mitbekommen haben."