Kokoschka-Villa: Historisches Haus um 3,35 Millionen Euro zu haben

Bei dem Haus in Ottakring handelt es sich um jene Villa, die sich der Maler Oskar Kokoschka in den 20-er-Jahren des vorigen Jahrhunderts am Wilhelminenberg gekauft hat.

„Dort, wo die Luft in Wien am besten ist, wollte er die Familie vereint wissen, da sein Vater an einer Lungenerkrankung litt“, heißt es in der willhaben-Anzeige, wo das Objekt zum Verkauf angeboten ist.