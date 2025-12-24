Kokain im Stiegenhaus: 17-Jähriger festgenommen
Nach einem Hinweis auf Drogenkonsum im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Wien-Donaustadt kam es am Montagabend zu einem Polizeieinsatz.
Bei der Durchsuchung von vier Jugendlichen soll bei einem 17-Jährigen Kokain gefunden worden sein. Der junge Mann mit russischer Staatsbürgerschaft wurde nach mutmaßlichem Widerstand gegen die Beamten festgenommen.
Notruf führte zu Polizeieinsatz
Am 23. Dezember gegen 20:15 Uhr alarmierte ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in Wien-Donaustadt die Polizei. Er meldete, dass Jugendliche im Stiegenhaus Suchtgift konsumieren würden. Beamte der Polizeiinspektion Puchgasse wurden daraufhin zum Einsatzort beordert. Vor Ort trafen die Polizisten auf vier Jugendliche und führten Personsdurchsuchungen durch. Bei einem 17-jährigen russischen Staatsbürger soll dabei ein Behältnis mit mutmaßlichem Kokain entdeckt worden sein.
Festnahme nach mutmaßlichem Widerstand
Laut Polizeibericht soll sich der Tatverdächtige während der Amtshandlung unkooperativ verhalten und die einschreitenden Polizisten attackiert haben. Die Beamten nahmen den Jugendlichen unter Anwendung von Körperkraft fest. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Über mögliche Konsequenzen für die anderen anwesenden Jugendlichen machte die Polizei keine Angaben.
