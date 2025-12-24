Kokain im Stiegenhaus: 17-Jähriger festgenommen

Nach einem Hinweis auf Drogenkonsum im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Wien-Donaustadt kam es am Montagabend zu einem Polizeieinsatz.

Bei der Durchsuchung von vier Jugendlichen soll bei einem 17-Jährigen Kokain gefunden worden sein. Der junge Mann mit russischer Staatsbürgerschaft wurde nach mutmaßlichem Widerstand gegen die Beamten festgenommen.