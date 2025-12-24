Alkoholisierter Mann bedrohte Jugendliche: Festnahme am Wiener Bahnhof

Ein stark alkoholisierter Mann soll am Dienstagvormittag vier Jugendliche in einem Zug mit einem Messer bedroht haben.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 23. Dezember gegen 11:45 Uhr auf der Strecke zwischen Bruck an der Leitha und Wien-Simmering. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering nahmen den Tatverdächtigen schließlich am Bahnhof Grillgasse im 11. Wiener Gemeindebezirk fest.