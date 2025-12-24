Alkoholisierter Mann bedrohte Jugendliche: Festnahme am Wiener Bahnhof
Ein stark alkoholisierter Mann soll am Dienstagvormittag vier Jugendliche in einem Zug mit einem Messer bedroht haben.
Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 23. Dezember gegen 11:45 Uhr auf der Strecke zwischen Bruck an der Leitha und Wien-Simmering. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering nahmen den Tatverdächtigen schließlich am Bahnhof Grillgasse im 11. Wiener Gemeindebezirk fest.
Hohe Alkoholisierung festgestellt
Bei dem Festgenommenen wurde ein Alkoholwert von 2,88 Promille gemessen. Das bei der Bedrohung verwendete Messer wurde von den Einsatzkräften sichergestellt. Als Motiv gab der Verdächtige an, die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren hätten lautstark gepöbelt und E-Zigaretten geraucht. Er habe sie mehrfach aufgefordert, damit aufzuhören, sei jedoch nach eigenen Angaben beschimpft worden und soll daraufhin zum Messer gegriffen haben.
Anzeige auf freiem Fuß
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an. Die betroffenen Jugendlichen blieben bei dem Vorfall körperlich unverletzt.
