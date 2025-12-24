Der österreichische Staatsbürger steht unter Verdacht, im Rahmen eines häuslichen Streits gewalttätig geworden zu sein und anschließend einen Nachbarn bedroht zu haben. Beamte der Polizeiinspektion Trillergasse führten die Festnahme im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses durch.

Die Wiener Polizei nahm am Dienstagnachmittag einen 37-jährigen Mann in Wien-Floridsdorf fest.

Flucht zu Nachbarn nach mutmaßlicher Gewalt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige am 23. Dezember gegen 16:00 Uhr seine 40-jährige Lebensgefährtin während eines Streits getreten haben. Der Frau gelang es, aus der gemeinsamen Wohnung zu flüchten und bei Nachbarn Schutz zu suchen. Der 37-Jährige verfolgte sie jedoch und soll den hilfsbereiten Nachbarn mit dem Umbringen bedroht haben. Ein bei dem Verdächtigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille.

Behördliche Maßnahmen eingeleitet

Gegen den mutmaßlichen Täter wurden umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf verschiedene Hilfsangebote für Gewaltopfer hin, darunter die Frauenhelpline (0800 222 555), das Gewaltschutzzentrum (0800 700 217), der Opfer-Notruf (0800 112 112) und der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser (05 77 22).