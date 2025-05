Nach Vorwürfen gegen Influencer: Von der Lachnummer zur Gefahr

Influencer sind auch deshalb so erfolgreich, weil ihre Follower mit ihnen parasoziale Beziehungen – also einseitige, emotionale Verbindungen – aufbauen. „Es geht darum, dass das Idol emotionale Nähe zulässt.“ Grundsätzlich funktionieren sie über Vorbildwirkung, aber nicht notwendigerweise“, so Paganini.

Weiter bestärkt wird die Vebindung über Interaktionen, etwa Nachrichten oder Kommentare. Menschen wie „Hibr8n“ würden die Beziehungsebene online gut bedienen und der vorwiegend jungen Followerschaft vermitteln, dass die Beziehung exklusiv sei.

Auch Gruppenzugehörigkeit spiele eine tragende Rolle: „Im analogen Kontext muss man sich oft bemühen, Teil einer Gruppe zu werden.“ Das sei gerade für Jugendliche mit viel Druck verbunden. Digital bekomme man einfacher ein „Wir-Gefühl“.