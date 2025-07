Kind nach Geburt bei Klinik Favoriten getötet: Mutter vor Gericht

Nach der Tötung eines Neugeborenen im November 2024 findet am heutigen Dienstag der Prozess gegen die 30-jährige Mutter statt.

Mit einem Tuch, das ihr Gesicht verdeckt, betrat die 30-jährige Angeklagte am Dienstag den Verhandlungssaal am Landesgericht für Strafsachen in Wien.

Ihr Baby war am 21. November vergangenen Jahres aus der neonatologischen Station der Klinik Favoriten verschwunden. Eine groß angelegte Suchaktion brachte zunächst keinen Erfolg. Das tote Kind wurde schließlich außerhalb des Klinikgeländes in einem Container in der Kundratstraße gefunden, nachdem die Mutter selbst die Ermittler auf diese Spur brachte.

Vor Prozessbeginn meinte Astrid Wagner, die Anwältin der Angeklagten, ihre Mandantin komme darüber nach wie vor nicht hinweg. Von Anfang sei die Frau geständig gewesen, sagt Wagner. Motiv gibt es keines: Es sei eine Affekthandlung gewesen, sie wisse nicht, was über sie gekommen sei. Wie hoch könnte die Strafe ausfallen? Zehn bis zwanzig Jahre oder lebenslang ist der Strafrahmen in diesem Fall. Alles, was unter 20 Jahren ist, wäre als Erfolg für die Verteidigung zu werten. Laut Wagner handle es sich um eine Geburtspsychose, die allerdings nicht diagnostiziert worden sei. Ihrer Mandantin gehe es psychisch sehr schlecht. Auf die Frage, warum sie nicht an eine Babyklappe gedacht habe, habe sie gesagt, "ich will doch mein Kind nicht weggeben".

© Josef Kleinrath Astrid Wagner vertritt die 30-jährige Angeklagte.

Die Angeklagte verlobte sich 2022 mit dem Kindsvater. Dann mischte sich die Familie der 30-Jährigen in die Beziehung ein. Grund dafür war eine Festnahme des Paares vor drei Jahren wegen des Verdachts der Schlepperei in Ungarn. Die Verwandten der Frau gaben dem Schwiegersohn die Schuld daran und wollten die 30-Jährige zur Trennung bewegen. Angst, verstoßen zu werden Das Verhältnis war nun angespannt, die Frau wurde regelrecht von den Eltern überwacht. Demnach traf sich die Angeklagte nur noch heimlich mit dem Mann. Im Juli 2024 fiel ihr dann ihre Schwangerschaft auf. Aus Sorge, von der Familie verstoßen zu werden, entschied sich das Paar für einen Schwangerschaftsabbruch. Dieser Eingriff war aber wegen des fortgeschrittenen Zustandes rechtlich nicht mehr möglich.