Brisante Entwicklung: Khleslplatz ist jetzt Fall für den Staatsanwalt

Eigentlich sollte die umstrittene Causa Khleslplatz seit Herbst erledigt sein: Mit dem Umwidmungsbeschluss vom 24. September im Gemeinderat schien die lange Diskussion um die Bauprojekte rund um den letzten Dreiecksanger Wiens in Altmannsdorf (12. Bezirk) beendet zu sein.

Doch nun gibt es ein juristisches Nachspiel: Denn nach den umfangreichen Recherchen des KURIER über Immobilien-Deals mit überproportional hohen Gewinnen liegt nun bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung auf.

Behördensprecherin Nina Bussek bestätigt dem KURIER: „Die Anzeige ist eingelangt und wird derzeit geprüft.“ Eingereicht wurde sie vom FPÖ-Rathausklub in Wien – wegen des Verdachts „strafrechtlich relevanter Vorgänge im Zusammenhang mit Grundstückstransaktionen und Flächenwidmungen im Bereich Khleslplatz und An den Eisteichen“.