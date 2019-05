Keszler zu Life-Ball-Aus: "Wir geben niemandem die Schuld"

In dem Facebook-Eintrag betont Keszler – neben der Bedeutung des Balls für die Bewusstseinsbildung und die Lukrierung von Spendengeldern – die wirtschaftliche Relevanz des Events für Wien: "Der Beitrag, den wir einer IHS-Studie zufolge für Wien selbst erzielt haben, ist eine Bruttowertschöpfung von 106 Millionen in den letzten 10 Jahren. Und jetzt endet es, wieder hier in Wien, jedenfalls in jener Form, in der wir den Life Ball kennen.“